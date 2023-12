Si Estado pierde demanda ante Thomas Greg, se embargarán cuentas y bienes

Luego de que se conociera una millonaria demanda que impuso la firma Thomas Greg & Sons al Estado colombiano por cuenta de no llegar a una conciliación tras la licitación de expedición e impresión de pasaportes declarada desierta, el contralor en funciones Carlos Zuluaga advirtió cuál es el escenario si la firma llegara a ganar la demanda.

Lea también: Thomas Greg & Sons demandará al Estado tras no conciliar con la Cancillería

Por un lado, si el juez le da la razón al Estado, el funcionario indicó que no habrá ningún contratiempo ni dificultad, pero por si el contrario, la Thomas Greg gana la millonaria demanda, "queremos aclarar que una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar medidas cautelares para los involucrados o responsables de haberle causado un daño al patrimonio público”.

Lo anterior significa, según explicó el contralor Zuluaga, que una vez se abra el proceso "se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión", por lo que el representante del órgano de control advirtió que podría tratarse del canciller Álvaro Leyva y de las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones.

Vale mencionar que la firma indicó en un comunicado que "en ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia", agregando que mantendrá "el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa".

Le puede interesar: Migración africana no es por la eliminación de visa de tránsito: Cancillería

Thomas Greg & Sons señaló que durante la audiencia de conciliación que se cumplió en la Procuraduría este 19 de diciembre se evidenció "la ausencia total de ánimo conciliatorio" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, cuestionó las declaraciones que entregó el ministro Álvaro Leyva a la revista 'Semana' el pasado 16 de diciembre.

“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad (...) Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”,había dicho el funcionario a ese medio.