“El problema de las EPS es estructural pero también de errores y anomalías”

Las IPS son las encargadas de prestar los servicios de salud a la población (afiliados a las EPS o usuarios del sistema); estas entidades viven de la venta de servicios de salud, por lo que sus ingresos dependen de los contratos que suscriben con las EPS. Al no contar con pagos oportunos por parte de las EPS, las IPS entran también en riesgo financiero y no pueden prestar los servicios de salud de manera oportuna ni con calidad, pues no tendrían recursos para pagar sus nóminas, comprar insumos, equipos biomédicos, medicamentos, etc.