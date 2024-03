“La Constituyente es la forma de reciclar el cambio fracasado”: De la Calle

El senador, en conversaciones con el medio citado, aseguró que la Constituyente no va a salir, pero eso no significa que no hay que ponerle cuidado porque, desde su perspectiva, esto es una estrategia que podría tener éxito más adelante.

«No importa que (la Constituyente) no salga adelante porque en el lenguaje político del 2026 del Pacto Histórico va a ser: "yo no he podido hacer el cambio porque no me dejan, pero soy el hombre llamado al cambio". Entonces él reedita el cambio sobre la base de una constituyente que, a lo mejor, sin en el 2026 ganara el petrista, a lo mejor tendría mayoría en el Congreso para poner en marcha la Constituyente», argumentó.

Así las cosas, el excandidato presidencial indicó que lo que está sucediendo no hay que juzgarlo hoy día pues es más bien un banderazo de salid de la campaña de 2026 y, en ese sentido, sería la manera de superar el bache de reclamo de los colombianos que reclaman el prometido cambio.

"Yo creería que para el 2026 el candidato por el Pacto Histórico será alguien diferente a él. Me parecería sumamente grave si no fuera así. Él mismo dijo que eso no pasaría. Aunque bueno, él también dijo que no propondría una Constituyente y mira en la que estamos. Uno no puede poner la mano en el fuego, pero estoy hablando sobre las reglas actuales", señaló.