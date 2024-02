Congresistas del Centro Democrático proponen archivar la reforma pensional

"La reforma pensional no genera mayor número de pensionados, no promueve de ninguna manera la inserción al mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos; no brinda la posibilidad de financiar o subsidiar aportes para cotizar al sistema; no promueve nuevos empleos; por el contrario, se aumenta el porcentaje de cotización para las personas que ganan más de 5 millones de pesos", se lee en la exposición de motivos.

Agrega la colectividad uribista que aquellas personas que cumplan con los requisitos de edad (57 años mujeres y 62 hombres) y semanas cotizadas (1.150 en fondos privados) pero que no hayan alcanzado a lograr acumular el capital suficiente para obtener una pensión de 1 salario mínimo, ya no podrán recibir $1.300.000 mensuales. Esto afecta a 1.700.000 ciudadanos, en su gran mayoría de menores ingresos, y los obliga a cotizar mínimo 1.300 semanas para garantizar su pensión.