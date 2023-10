Últimas palabras de Antonio Macías a su mamá antes de ser asesinado en Israel

"Él la abrazó. Le dijo 'mamá, gracias por cuidar a mis hijos, te amo, mamá'. La abrazó como nunca y se fue. Ivonne también le dijo que era como una segunda mamá, que por favor, cuidara a sus hijos. Fue un abrazo muy fuerte. A mi tía le pareció extraño porque no era efusivo con ella", describió la prima de Antonio al medio citado.

Por su parte, Álex Macías, primo de Antonio, declaró en conversación con El Tiempo que la mamá de este se siente devastada, pero sin sentimientos de ira o rencor por lo sucedido.

"No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó. (...) Estoy preparada para las cosas buenas y malas", señaló la mujer, según recordó Macías.