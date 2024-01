Conceden libertad condicional a mujer bajo figura de Utilidad Pública

El viceministro comunicó que al regresar a casa, la mujer se involucrará en proyectos de justicia restaurativa. Se espera que dedique al menos tres horas diarias a labores de restauración ambiental y preservación comunitaria.

Un organismo supervisará este proceso y la mujer deberá comparecer mensualmente ante el juez de ejecución de penas. Además, el Ministerio de Justicia establecerá un mecanismo de supervisión para analizar los factores de riesgo y vulnerabilidad.

Es crucial mencionar que este trabajo comunitario no recibirá remuneración, ya que se considera una forma simbólica de reparación a la sociedad. No obstante, la mujer podrá buscar empleo adicional para cumplir con su horario laboral, siempre y cuando no interfiera con sus obligaciones en el servicio comunitario.