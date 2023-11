“Israel no está cometiendo genocidio; lamentamos la decisión de Petro”

En respuesta a las acusaciones de genocidio que han surgido debido a las acciones de Israel en respuesta a los ataques del grupo Hamás, Peckel afirmó que lo que está ocurriendo no se puede considerar un genocidio. Esto contradice la afirmación del presidente Petro, quien en su cuenta de redes sociales insistió en que si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, Colombia no puede mantener a su embajadora allí.

Peckel destacó que Israel está enfrentando una situación extremadamente complicada y que esperan que la situación se resuelva pronto para el bien de ambos pueblos y la región en general. Además, señaló que el desmantelamiento del Gobierno de Hamás y el regreso de la autoridad palestina a la región abrirían la oportunidad de lograr la paz a través de una solución de dos estados, apoyando la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel.