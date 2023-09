Taxistas califican como populista la compensación del Gobierno

Jorge Guerrero, directivo del Sindicato de Conductores de Taxis del Área Metropolitana de Barranquilla, dijo que es un “anuncio populista que muchos se tragan”, puesto que la medida es inviable.

Para Guerrero, la medida es “un contentillo” para el gremio del transporte público individual, pero no hay nada concreto que se vaya a poner en marcha en el corto tiempo. Según el dirigente del gremio, lo que plantea el Gobierno no es fácil de implementar, porque hay varias circunstancias que impiden que se ejecute fácilmente.

En ese sentido, señaló que lo primero es trazar una agenda por regiones, teniendo en cuenta que el costo del combustible no es igual en todo el territorio y las condiciones climáticas tampoco. A esto se suma que la mayoría de los taxistas no tienen sus documentos en regla, no han actualizado el Runt o no son bancarizados.