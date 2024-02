Reformas: así se moverían los votos de los senadores del Atlántico

Al respecto, Cepeda le dijo a este diario que la reforma a la salud la van a votar negativamente, porque se vuelve a las épocas aciagas del seguro social; mientras que en la pensional no comparte que las cotizaciones en Colpensiones se hagan de tres salarios mínimos. “Firmamos una ponencia de 1,5 salarios mínimos, para preservar la competitividad de los dos sistemas; la laboral tampoco la estamos acompañando, destruye alrededor de 400 mil empleos y el partido preparó su propia reforma”.

A su vez, José David Name indicó a este medio que la reforma a la salud como está presentada no es viable. Aunque está de acuerdo con el giro directo, aseguró que no la votaría. En la pensional el partido tiene una ponencia alternativa que es la que está apoyando la mayoría, y una reforma en torno a esa ponencia la votarían positivamente. Con relación a la reforma laboral afirmó que está muy enredada y como está diseñada no va a tener el acompañamiento de su partido.

Iván Name le dijo a EL HERALDO que aún no deciden esos temas; sin embargo hizo énfasis en que será un responsable proceso con el país”.