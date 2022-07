Repatriarán cenizas de colombiano que murió en guerra en Ucrania

Márquez, quien hizo parte de la Legión Extranjera Ucraniana, perdió la vida a sus 32 años defendiendo a sus compañeros cuando tropas rusas los asediaron con dos tanques de guerra.

La noticia la dio a conocer el periodista Jason Jay Smart, del periódico Kyiv Post, con sede en Kiev (Ucrania).

“Noticias dicen que un colombiano que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana murió durante batalla. Medios rusos dicen que él era un mercenario. Paz en su tumba”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el pasado 19 de julio.

news says the first Colombian in the Ukrainian Foreign Legion has been Killed in Action. Russian news says he was a “mercenary.”



Noticias dicen que un Colombiano que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana murió durante batalla. Paz en su tumba. pic.twitter.com/YFjNeOItOB