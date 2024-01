Colombia Humana responde por presunta donación de Fecode a la campaña Petro

En tanto que, por su parte, Eduardo Noriega, enlace de Colombia Humana con el Pacto Histórico, ha negado categóricamente que el partido haya sido utilizado como intermediario para eludir prohibiciones. De hecho, el funcionario afirmó incluso desconocer los documentos que sugieren que los fondos fueron a parar a la campaña Petro y sostiene que las donaciones de Fecode fueron directamente para el partido.

“Desconozco los documentos que indiquen que esos dineros fueron a parar a la campaña. No creo que existan esos documentos. No es cierto, esos documento no existen porque eso no ocurrió”, manifestó Noriega en diálogo con ‘El Tiempo’.

Sin embargo, según el medio citado, a pesar de estas negaciones, las actas y escrituras en cuestión reposan en organismos de control y en una notaría.