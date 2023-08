Colegio se pronuncia sobre caso de bullying que denunció funcionaria de ONU

La representante para los Derechos Humanos contó que su hija de 11 años fue víctima de este episodio, el cual le afectó a su hija la seguridad y confianza: "Ella era una persona muy segura, sociable, amiguera y de repente era temerosa. Era feliz mientras estaba en la casa, pero si tenía que ir al colegio entraba en pánico y decía que ya no tenía confianza en ella, que no sabía cómo era vista por los demás”, afirmó en diálogo con ese medio.

Así mismo explicó que la menor sentía que ella era "diferente" por su color de piel. “Dijo que no se sentía en su lugar y hablaba de que en el colegio no había diversidad, lo contrastaba en su colegio en Suiza, donde hay diversidad de colores, orígenes, personas, y acá ella era la única ‘diferente’. Desde el 12 de septiembre, le dije al colegio que algo estaba pasando y que ella no iba a poder asistir así no más”, afirmó.

Así mismo, De Rivero sostuvo que una vez se reunió con la psicóloga del colego, pidió aclarar cuáles habían sido las medidas a tomar para prevenir estos casos y pidió que su hija pudiera recibir clases virtuales y tareas en casa, pero no obtuvo respuesta. Por esta razón radicó un derecho de petición rechanzado la falta de apoyo escolar.

En respuesta a su derecho de petición, el colegio Helvetia señaló que se citaron a los estudiantes responsables del caso de bullying, pero para la funcionaria de la ONU esto no era suficiente para garantizar un espacio seguro para su hija, por lo que decidió regresarla a Suiza.