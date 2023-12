Colegas y amigos lamentan la muerte del exministro Hernán Martínez Torres

El exministro Amylkar Acosta Medina también envió un sentido mensaje: “Lamentamos mucho el sensible deceso del ex ministro de Minas y Energía y ex Presidente de INTERCOR, socia de CARBOCOL en la explotación de la Mina El Cerrejón, Hernán Martínez. Excelente persona y buen amigo. Le expresamos a su familia nuestros sentimientos de aprecio y solidaridad.Que Dios lo acoja en su Santo Reino. Paz en su tumba”.

Martínez Torres fue por espacio de 16 años Presidente de Intercor, filial de ExxonMobil para el desarrollo del complejo minero carbonífero del Cerrejón Zona Norte.

También se desempeñó como Presidente de Exxon Mobil Colombia, Gerente de Planeación Corporativa de Esso Colombiana e integrante del consejo directivo de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Martínez Torres era representante del Presidente de la República en el consejo directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Presidente de la junta directiva de Cartón de Colombia e integrante de las juntas directivas de ISA, Transelca e Inversiones Suramericana.