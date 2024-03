CNE requirió más detalles de aportes de la USO a campaña ‘Petro Presidente’

El Consejo Nacional Electoral solicitó este jueves, 7 de marzo, nueva información sobre gastos y dineros proveídos por la Unión Sindical Obrera (USO) para determinar si hubo o no irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente durante la primera y segunda vuelta electoral.

El CNE pidió, además, al Banco de Occidente entregar una copia de los soportes de las consignaciones que se realizaron desde la campaña a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué.

Asimismo, solicitó a Bancolombia una copia íntegra de los soportes de las consignaciones efectuadas en la cuenta del ciudadano José Orlando Riveros Casas.

El presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), César Loza, reconoció que se destinaron 600 millones de pesos para respaldar la campaña del Presidente Gustavo Petro en 2022, pero asegura que estos fondos no fueron transferidos directamente a la tesorería o al equipo de la campaña.

Según Loza, el dinero no fue depositado directamente en las cuentas de la campaña presidencial y enfatiza que no participaron en actividades ilegales relacionadas con el manejo de fondos no reportados.

"La decisión de respaldar la campaña de Gustavo Petro fue tomada por la máxima autoridad del sindicato, y se ejecutaron 600 millones de pesos, pero nunca se transfirió dinero a la tesorería nacional de la campaña, ni a las cuentas oficiales manejadas por el equipo de Petro, ni a campañas regionales", declaró el líder sindical.

Explicó que como organización sindical han respaldado tradicionalmente campañas políticas alternativas, como fue el caso de Gustavo Petro.

"Siempre hemos apoyado esas campañas, pero nosotros mismos nos encargamos de contratar la publicidad, vallas, y asumimos los costos logísticos como transporte y alimentación. Es una decisión autónoma de la organización sindical", agregó.

Estas declaraciones surgieron después de que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral comenzaran a investigar posibles ingresos no reportados de recursos por parte de la USO a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Para iniciar la investigación, las autoridades están revisando documentos como un acta firmada por Luis Hernando Álvarez, presidente de la Vigésima Asamblea Nacional de Delegados de la USO, donde se solicitan los 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta electoral, específicamente para el día de las elecciones, transporte y alimentación.

A pesar de esta importante donación, las autoridades están investigando por qué estos recursos no están registrados en los informes de ingresos y gastos de la campaña de Petro, ni en los informes de los partidos que forman parte del Pacto Histórico.

Además, se está investigando otro par de contribuciones, una de 9 millones y otra de 10 millones de pesos, que supuestamente fueron transferidas a los comités de campaña en Puerto Gaitán (Meta) y Huila.

Se busca determinar por qué en algunas facturas de la USO figuran nombres de testigos electorales inscritos por el Pacto Histórico para las elecciones.

A principios de año, se reveló un acta que certificaba una donación de 500 millones de pesos por parte de Fecode a Colombia Humana, que podrían haber sido utilizados en actividades de la campaña presidencial.

Este documento salió a la luz después de un allanamiento sorpresa a la sede del gremio por parte de la Fiscalía, y confirmaría que la donación se hizo a través de un cheque dirigido al partido en mayo de 2022.