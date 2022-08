CNE archiva expediente por videos de la campaña de Petro

La denuncia la interpuso el veedor Pablo Bustos, quien aseguraba que en los videos se fraguaban estrategias políticas contra sus contendores y que hubo una presunta financiación electoral anómala.

No obstante, los magistrados Doris Méndez y Nelson Polanía, frente a los supuestos aportes no reportados, indicaron que el CNE "desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos referidos, por lo cual no es posible determinar la presunta vulneración al régimen del monto de gastos de campaña".