Estos son los mejores memes que generó polémica frase de Claudia López

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto: vamos a usar nuestros vehículos de manera inteligente, de manera compartida para que podamos tener menos congestión, menos contaminación”, respondió.

Luego de todo el revuelo, el pasado 13 de enero, López reconoció que usó una “frase desafortunada”.

“Sé que lo de “vender el carro” fue una frase muy desafortunada. Vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida”, trinó.

Sin embargo, los internautas usaron las redes sociales para manifestar su descontento ante las declaraciones de la López; acá le mostramos los mejores memes.