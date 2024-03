Jamás recibí orientación de Petro de a quién investigar: Rusinque

De acuerdo con la funcionaria, solo “estamos verificando si en el desarrollo de las licitaciones” de los pasaportes se “incurrió en conductas ilícitas.

"No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar; A mí se me ha respetado totalmente mi autonomía. De hecho, eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia y lo que a mí sí me quedaba muy mal era decirles, ‘no, eso no lo investiguen, porque puede generar polémica, eso no lo investiguen porque de pronto va a molestar, va a incomodar’.