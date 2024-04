Ciclista aficionada denuncia acoso sexual mientras entrenaba en Cúcuta

Estaba en un lugar donde no tenía señal, no tenía cómo llamar, y lo único que hago es empezar a orar: 'Dios ayúdame, qué hago'. Mi temor era que tal vez él tuviera un arma y me metiera al monte donde nadie me iba a encontrar porque estaba en medio de la nada”.

Aunque ella pedaleaba con todas sus fuerzas, el hombre la alcanzaba con facilidad porque iba en una moto, pero por fortuna Lorena Arce se encontró con unos militares en el camino y les comentó lo que le acababa de suceder.

“Más adelante el tipo me alcanza en la moto e intenta tocarme y yo intento defenderme. Me encontré a unos militares que me ayudaron, no lo encontraron, me acompañaron hasta un lugar seguro. Es la primera vez que vivo algo así en la bici”, añadió.