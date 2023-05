Petro vs. Barbosa: choque de poderes

Barbosa fue quien dio el primer golpe ( jueves) al criticar duramente al presidente por un tuit en el que cuestiona al fiscal Daniel Hérnandez, involucrado –según un artículo de Gonzalo Guillén– en un presunto encubrimiento de asesinatos cometidos por el Clan del Golfo. Según el fiscal, Petro le puso “una lápida a funcionarios judiciales”.

El presidente, por su parte, no tardó en responder. Exigió desde España al fiscal que le responda y no le insulte como su “jefe administrativo”.

“El jefe del Estado está demandando esa información, no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado”, dijo.

Petro ahondó así en unas declaraciones previas que había hecho al aterrizar en la Base Aérea de Matacán, cerca de Salamanca, en las que dijo: “Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”. Palabras más, palabras menos, explotó Troya.

Posteriormente, entre los dimes y diretes, Barbosa señaló que Petro atentó contra la autonomía e independencia de la Fiscalía.

“Esa declaración lleva a pensar que la Corte Suprema de Justicia es subalterna del presidente de la República. Eso afecta el Estado de derecho en Colombia”, explicó.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el fiscal reveló que su familia saldrá del país como medida para evitar que sus vidas corran peligro.

“Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado”, señaló Barbosa.