¿Es viable un cese el fuego bilateral con cuatro grupos y el Eln?

Andrés Macías, Ph. D. en estudios de paz y conflicto, opina que el anuncio del cese bilateral con los cuatro grupos al mismo tiempo “es muy complejo, muy retador para la fuerza pública, porque si bien son ceses bilaterales entre el Gobierno y cada uno de los grupos, lo cierto es que los grupos también tienen enfrentamientos entre ellos y será muy difícil para la fuerza pública no adelantar acciones ofensivas contra uno o contra otro cundo estos grupos se estén enfrentando entre sí y la población civil esté en medio, porque muy seguramente tendrá que intervenir para proteger a esa población y ahí entraría a violarse posiblemente el cese”.

Observa además el investigador de la Universidad Externado que “hay otro punto que me resulta bastante inquietante y es que en lo que he podido mirar de los decretos no solamente se habla de acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares, sino de acciones policiales, y cuando se mete con acciones policiales estamos yendo más allá, porque la Policía está encargada de garantizar seguridad a la población, y si se dice entonces que la Policía no puede operar allí entonces no se va a poder enfrentar a economías criminales, que es algo muy perjudicial y que puede por el contrario incentivar y robustecer la financiación ilegal de estos grupos a través de esas rentas criminales”.

Y puntualiza Macías que el anuncio del cese hace parte de las iniciativas del Gobierno por mostrar resultados rápidos y tangibles en su idea de paz total, que “sin duda alguna puede llegar a reducir los niveles de violencia en los territorios donde operan esos grupos, y digamos que sería uno de los resultados esperados (...) pero sería algo como ponerle pausa a ese entorno de violencia a menos de que se logren resultados encaminados a desmantelar las redes que tienen, identificar las rutas que manejan, y otros elementos que uno esperaría que sucedieran en medio de un cese”.