Políticos y académicos critican al Gobierno por salida en falso con el Eln

Luego de que el Eln anunciara este martes que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia", varias voces con peso político, académico y líderes de opinión lamentaron la "falta de coordinación" del Gobierno en este sentido.

Uno de los primeros en reaccionar fue Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, quien acusó al Gobierno de "improvisar y mentir" en este proceso.

"Gobierno Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales", manifestó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Así mismo, Sergio Fajardo consideró que hubo "falta de rigor, transparencia y pedagogía".

"Increíble. ELN anuncia que no han firmado ningún cese bilateral del fuego!. Los militares se entraron por tuiter que estaban en cese al fuego con 5 grupos armados! Como dicen los campesinos "mala tos le siento al perro". Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal (sic)", señaló el exgobernador de Antioquia.

Por su parte, el líder de Salvación Nacional y uno de los principales críticos del Pacto Histórico, Enrique Gómez, le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro tras la declaratoria del Eln.

"Conteste Petro. Usted anuncia un cese al fuego sin avisarle a nadie ¿Con qué finalidad? ¿Los narconegocios de quién está cuidando? ¿A quién le está haciendo el mandando de amarrar las manos del Ejército? El ELN ya le dijo que no a su invención navideña del cese al fuego", cuestionó.

En ese orden de ideas, la académica de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, consideró que el anuncio del cese al fuego bilateral entregado por Gustavo Petro fue apresurado.

"La obsesión con el anuncio fácil y apresurado vuelve a meter en líos al gobierno. Gastando capital político como si fuera ilimitado", consideró.

A su turno, el docente Luis Eduardo Celis, de Pares, señaló que pactar un cese al fuego con el Eln es "una necesidad" para el país.

Primera respuesta.

El ELN es el primero de los cinco grupos armados ilegales incluidos por Petro en el cese el fuego bilateral en pronunciarse sobre ese anuncio del presidente, hecho a última hora del 31 de diciembre de 2022 y que generó entusiasmo y esperanza en Colombia pero fue acogido con cautela.

El cese al fuego, de seis meses de duración -hasta el 30 de junio, será "prorrogable según los avances en las negociaciones", dijo Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre.

Los grupos que, según Petro, se sumaron al cese al fuego bilateral, además del ELN, son el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de Sierra Nevada.

Según la información proporcionada por Presidencia el cese bilateral tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

Por el momento, "no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones", agregó la Presidencia colombiana, pero el Gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones.

Tanto la Misión de Verificación de la ONU como la MAPP/OEA y la Iglesia católica expresaron su apoyo al cese al fuego y su disposición a colaborar.