Informe de la Contraloría “simplifica” el uso de recursos de las EPS: Gaviria

Sostiene el presidente de las todas rojas que "mirándolo de forma sistemática, hay razones para creer que la no conformación de las reservas técnicas, no solo es debido a una mala práctica empresarial (sin decir que eso no sea parte del problema), sino un síntoma de una gravísima situación financiera del sistema de salud, que no se soluciona 'desapareciendo a las EPS' y acabando con uno de los grandes logros sociales del país en los últimos treinta años".

Y concluye que el informe de la Contraloría "simplifica" el uso de los recursos de administración por parte de las EPS (10 por ciento en el régimen contributivo y 8 por ciento en el régimen subsidiado), dado que, agrega, en la situación actual de exceso de siniestralidad del sistema, entre un 2-8 por ciento de estos recursos se han usado para atenciones en salud "y no es cierto, como usted lo expresó, que la generación deficiencias administrativas se hayan traducido inmediatamente en excedentes privados, cuyo giro, además, son controlados por el propio Ministerio de Salud".