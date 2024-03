El “alarmante plan” que “amenaza” derechos de Uribe con la llegada de Mancuso

Para el Centro Democrático, "la grave amenaza que hoy se cierne sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez obedece a la venganza, a los propósitos y la unión de enconados y reconocidos enemigos criminales y políticos que el expresidente ha combatido y enfrentado a lo largo de su larga carrera pública".

Y es que Mancuso aseguró en mayo del año pasado, en una audiencia de aporte a la verdad ante la JEP, que las AUC apoyaron candidaturas de políticos que buscaban llegar al Congreso de Colombia en las elecciones de marzo de 2010 y también hubo respaldos para las campañas de los ahora expresidentes Uribe y Andrés Pastrana.

Al respecto, Uribe manifestó el viernes que Mancuso miente: "Jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería (capital del departamento de Córdoba). No tuvimos conversaciones, en la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido, y también públicamente desautorice que me apoyara en Barrancabermeja".