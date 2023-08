“Petro no sabía de los dineros, las cosas como son”: Day Vásquez

"NO, Gustavo Petro NO sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca", se lee en la publicación de la ex esposa de Nicolás, el hijo mayor del mandatario nacional.

Day, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también desvincula en el mismo trino a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, de la investigación, indicando "... Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros".

Además, finaliza la publicación con "Las cosas como son". El mismo presidente Petro retuiteó la publicación.