Caso Nancy González revive debate sobre comercio de pieles animales

No obstante, las autoridades no pudieron hacer nada puesto que este tipo de aves se considera doméstica y no silvestre, lo que imposibilita que sean quitadas a sus tenedores.

Sin embargo, quizás el caso más crítico es el del caimán aguja, que pese a que se encuentra en la categoría de peligro de extinción, a través de la resolución 2298 de diciembre de 2018, el gobierno colombiano volvió a permitir el comercio de la piel de esta especie.