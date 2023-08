Revelan audios de Luz Mery Tristán hablando sobre Andrés Ricci

Incluso, Tristán le contó a su amiga que había buscado ayuda con un profesional para comenzar a asistir a sesiones de terapia psicológica junto a su entonces compañero sentimental, a lo que este se había mostrado dispuesto, pero aún no había accedido del todo.

“No sé si de pronto él va a aceptar esto, pero lo voy a ir llevando con calma, negra, con calma. Él está dispuesto, pero yo sé que Andrés no es de las personas que necesita presión. Vamos a ver si de pronto en el camino, ya que esto le sirvió a él porque lo he notado ansioso, pero igual diciéndome que no puede vivir sin mí, de pronto yo soy como su adicción o su obsesión como él también será para mí”, manifestó Luz Mery.