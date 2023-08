Presunto asesino de Luz Mery Tristán ya había sido denunciado por maltrato

Y aunque aún no es claro si Luz Mery alguna vez denunció maltratos por parte del acusado, de lo que no hay duda es que María del Pilar sí lo hizo de manera vehemente en su momento dando detalles sobre cómo era su tormentosa relación con el empresario.

“Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”, agregó.

Y finalizó: "Lo siento Andrés Gustavo Ricci García. Ya no me importan las consecuencias. Yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo".

Junto al extenso mensaje, Jaramillo Ruiz agregó una fotografía de un documento que pareciera ser el que sella su divorcio con Ricci García: “Que se inscriba la escritura de DIVORCIO CIVIL POR MUTUO ACUERDO ANTE NOTARIO, en el folio del matrimonio y en el de nacimiento de cada cónyuge (…) Firmar la escritura de DIVORCIO CIVIL POR MUTUO ACUERDO ANTE NOTARIO, y de disolución y liquidación de la sociedad conyugal en cero”, se lee.

Además de estas denuncias, medios nacionales han logrado conocer que las autoridades también han estado recopilando más evidencia, como testimonios y conversaciones de la fallecida con sus allegados, para corroborar ante el tribunal que, en convivencia con su pareja, la exdeportista padecía de constantes malos tratos y abusos psicológicos, con lo cual podrían demostrar que su asesinato se trató realmente de un feminicidio agravado.