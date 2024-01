Procuraduría recopiló información en caso de Hollman Morris por acoso laboral

"El Ministerio Público espera resultados y que se cumpla el debido proceso al interior de RTVC, además de que agoten las instancias de trámite al interior del Comité de Convivencia, ya que Morris no ha sido escuchado por estar fuera del país. En caso de que no se llegue a acuerdo entre las partes, no se cumpla con las recomendaciones del comité o la conducta persista, el comité debe remitir la queja al órgano de control para evaluar el asunto bajo la órbita disciplinaria", concluye el reporte.

Entre tanto, 400 mujeres del Pacto Histórico, que se definen como "feministas y luchadoras de la paz y de los Derechos Humanos" firmaron una carta de apoyo a Morris.

En la misiva afirman que el periodista "ha conseguido la absolución de la justicia" pero "continúa siendo sometido de manera sistemática a la condición del escarnio público" y agregan que "tiene derecho a restituir su buen nombre".