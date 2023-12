ICBF hará verificación en El Dorado tras casos de niños abandonados 

Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que "solo hasta cuando dos niños migrantes en situación de vulnerabilidad aparecen en el aeropuerto El Dorado, volcamos como sociedad la mirada a la problemática. ¿Cuál?, la de los menores de edad migrantes no acompañados, máxime cuando desde la Defensoría del Pueblo hemos venido advirtiendo sobre la gravedad de este fenómeno en el paso por la selva del Darién”.

Y agregó que "por fortuna, la capital colombiana cuenta con la institucionalidad necesaria para que les sea brindada la atención y el restablecimiento de sus derechos”.

También, el funcionario mostró su preocupación por el medio millón de personas que en los primeros 11 meses del año pasaron por el Tapón del Darién, “el 20% de ellos eran menores de edad, sin contar el subregistro de niñas, niños y adolescentes no acompañados que han estado expuestos a ser utilizados por los grupos del crimen organizado o las estructuras armadas ilegales para la comisión de delitos, o para ser víctimas de trata o violencia sexual”.

Y cuestionó finalmente que el caso de los dos menores de edad no acompañados es vergonzoso y deja claro que aún existen prácticas discriminatorias, dado que no solamente se trata de niños(as) no acompañados, sino de personas migrantes, de personas afro y en situación de vulnerabilidad económica: "Son factores que se suman para agravar todavía más su situación, lo que implicaría una mayor obligación de gestión por las autoridades y la sociedad".