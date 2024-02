Vemos que no hay una estrategia: Procuraduría sobre caso carrotanques

Advirtió no obstante la funcionaria: "Lo que vemos es que no hay una estrategia, hay acciones importantes pero dispersas, en las que los actores relevantes no se hablan con la suficiente frecuencia y no consideramos que se dé una estrategia y no se ve cómo se ejecuta ni la finalidad".

El punto fundamental, en el caso de los 40 carrotanques parados en La Guajira y que hacen parte de la estrategia del Gobierno para cumplir con la sentencia, añadió la delegada, "es saber el propósito de la adquisición de los carrotanques y cómo van a aportar al cumplimiento de la sentencia. Lo importante es que se llegue con la solución de agua a las comunidades dispersas, porque tenerlos inactivos no es suficiente para cumplir con el deber constitucional de garantizar el acceso al agua y ver cuál es la solución efectiva y real y que sea agua de calidad para que no haya afectaciones de salud".