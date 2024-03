Ungrd revela nuevo contrato con misma empresa en caso carrotanques

También indicó que “no se trata de 40 carrotanques, sino de 80 vehículos que se contrataron para el suministro de agua potable para La Guajira”. Detalló que estos fueron adquiridos mediante dos órdenes de proveeduría: 40 carrotanques de tipo doble troque y 40 sencillos.

Asimismo, señaló que la contratación de los carrotanques se celebró sin que el suministro de agua en La Guajira estuviera garantizado.

“Usted no puede mover esos carrotanques llenos de aire o los puede mover, pero no sirve para nada. En La Guajira el problema no es movilizar el agua de un lugar a otro, sino que no está disponible. Entonces, haber arrancado este proyecto sin tener asegurada la provisión del agua potable es complejo”, sostuvo Carrillo.