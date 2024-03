Caso carrotanques genera inquietud en diversos sectores del país

"Lo menos grave de todo puede ser la corrupción de los carrotanques", señaló este martes Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien ahora deberá reconstruir la confianza tras el escándalo.

Carrillo, además, indicó este martes en diálogo con Caracol Radio su preocupación por el estado en el que recibe la entidad y aseguró que ahora van a detener los giros destinados hasta estudiarlos porque, de acuerdo con el ingeniero industrial, "se instrumentalizan los cargos del ejecutivo para politiquear".

“Yo no soy juez, no soy procurador, no soy fiscal y digamos que aquí a mí no me corresponde hacer la instrucción del caso, pero lo que sí le puedo decir, y aprovecho para destacar el papel que jugaron los medios de comunicación en este escándalo, es que han pasado cosas que son injustificables, yo le puedo hablar de las responsabilidades políticas que deben asumir los anteriores funcionarios y por supuesto que estamos aquí para enfrentarlas y darle la cara al país, pero pareciera, se ve muy mal la situación”, destacó.