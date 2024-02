Casa por cárcel a médico Antonio Figueredo por abusar y golpear a su expareja

De acuerdo con las autoridades, el cirujano enfrenta otra denuncia por maltrato físico y abuso sexual.

Se trata de la médica Érika Plata, quien denunció ente las autoridades que Figueredo habría maltratado en 2014.

“En ese momento me encontraba estudiando, sentí que la justicia no estaba de mi lado, por eso hago nuevamente pública mi denuncia porque no se puede permitir que sigan maltratando a las mujeres (…) Él ingresó conmigo de una forma brusca y brutal, le pedí que se fuera, pero la forma que optó fue golpearme, me mantuvo en el piso inmóvil, me golpeaba en todo el cuerpo, me mordía y trató de acceder a mi sexualmente”, relató Plata en su momento a ‘Blu radio’.