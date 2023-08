“Acciones de fuerza pública no deben quedarse en anuncios”: PGN sobre Cauca

En una dura carta de la Procuraduría al ministro de Defensa Iván Velásquez; al director de la Policía Nacional, general William Salamanca y al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo, el Ministerio Público hizo un llamado para que se tomen acciones contundentes para frenar la ola de violencia que ha azotado en las últimas horas al departamento del Cauca.

La entidad de control, encabezada por la procuradora Margarita Cabello, se refirió al consejo de seguridad que se realizará este lunes en esa zona del país, y que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este domingo 13 de agosto, un día después del ataque a bala en Morales, Cauca, en el que murieron tres policías y el atentado con un explosivo en el que falleció un uniformado en Timba.

La Procuraduría señaló que las acciones no deben quedarse solo en realizar consejos de seguridad. "Sabemos que ya se han desarrollado algunos consejos de seguridad extraordinarios en el territorio y que en el día de mañana está programado uno con la presencia del señor Presidente de la República. No obstante, las acciones de la fuerza pública no deben quedarse solo en anuncios en el marco de consejos de seguridad, se debe materializar en mayor presencia de fuerza pública y en una estrategia con un abordaje integral que permita retomar el control del departamento del Cauca y garantice los derechos humanos d de la población", se lee en la carta.

Así mismo, el Ministerio Público sostuvo que las acciones de las disidencias de las Farc "lejos de demostrar voluntad de paz por parte de este grupo armado organizado, generan zozobra en la población civil y minan la confianza en la institucionalidad".

Ante esto, la Procuraduría hizo varios requerimientos al ministro de Defensa, el general Salamanca y el comandante de las Fuerzas Militares para que entreguen el plan de atención a las familias de uniformados asesinados por las disidencias; un plan de intervención de las FF. MM. en el departamento discriminando: "número de efectivos, capacidades que serán enviadas para reforzar el pie de fuerza y operaciones ofensivas que se pretendan desarrolla", se lee.