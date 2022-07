Los recursos deben llegar a quienes prestan los servicios: Carolina Corcho

Agregó la ex vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana que lo que plantea el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro "requerirá de medidas de transición que se dialogarán y se conversarán con los distintos actores del sector para que no haya ningún tipo de traumatismo, para que no se paralicen los servicios en ningún momento y para que cumplamos con la garantía del derecho fundamental a la salud".