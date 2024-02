“Colombia envió mensaje de que el diálogo es la vía para resolver conflictos”

R.

Apreciamos lo que Colombia ha logrado, independientemente de sus retos y problemas. Sus esfuerzos son producto de los colombianos y las colombianas, esto no ha sido un proceso bajo recetas internacionales, aquí encontraron las propias, llegaron a los acuerdos y luego buscaron el respaldo de la comunidad internacional en sus diferentes expresiones.

Una de ellas es el Consejo de Seguridad que desde un inicio abrazó el acuerdo desde 2016 y no ha dejado de hacerlo, además de manera unánime que no es muy común por diferentes factores geopolíticos. Los 15 países miembros apoyan el proceso de paz de Colombia, han aprobado un sinnúmero de resoluciones para ratificarlo y su visita no puede leerse, sino como otra expresión más de esa confianza, un aliciente a que se siga trabajando en ese camino. Naciones Unidas valora mucho que Colombia haya decidido a través del diálogo resolver sus conflictos y que siga buscando apoyo en la comunidad internacional.