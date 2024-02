Habla hombre que lleva 40 años estudiando en la Universidad de Antioquia 

Recientemente, se desató una controversia después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, revelara que algunos estudiantes activos llevan más de 14 semestres en la universidad.

Esto generó opiniones encontradas entre la comunidad educativa y los administradores. Según el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, "un estudiante puede ser de tiempo completo o de tiempo parcial. El mínimo de créditos para matricularse como estudiante parcial son ocho, lo que equivale a dos asignaturas por semestre".

El programa 'Sin Carreta' de Canal 1 se sumó a la polémica al visitar la institución educativa para recoger los testimonios de los estudiantes que llevan mucho tiempo allí. Algunos explicaron que debido a razones económicas o de tiempo, se ven obligados a postergar sus estudios semestrales.

Carlos Posada es uno de los estudiantes señalados como 'estudiante eterno' por la comunidad educativa. Ha estado en la institución de educación superior durante 40 años. En una entrevista con el medio mencionado, compartió las razones por las que sigue estudiando.

Posada afirmó que no permanece en la Universidad de Antioquia por pereza, sino porque para él, estudiar se ha convertido en un estilo de vida. "La universidad no me ha impedido hacer nada diferente a lo que hago, que es no molestar a nadie más", comenzó.

Aseguró que al entrar por las puertas de la universidad y cruzarlas, siente una gran paz. Respecto a la denuncia del gobernador sobre los estudiantes que llevan muchos años en la universidad, Posada respondió: "¿Y qué importa? Estudié, trabajé, me casé, tuve un hijo y dejé la universidad durante tres años porque estaba muy ocupado con mi hijo", concluyó.