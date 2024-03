Sacudón en la UNGRD: pedirán renuncia protocolaria de todos los funcionarios

El escándalo por los carrotanques en La Guajira ya empieza a hacer los primeros estragos al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riegos de Desastres, UNGRD, pues el recién nombrado director de la entidad, Carlos Carrillo, anunció que pedirá la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción vinculados a la administración de Olmedo López.

"Me he visto en la obligación de solicitar la renuncia protocolaría de los funcionarios que ingresaron a al entidad con contratos de libre nombramiento bajo la dirección del ex director Olmedo López", dijo Carrillo en diálogo con RCN Radio.

Este sacudón en al UNGRD se da luego de los polémicos carrotanques adquiridos para abastecer de agua a La Guajira y que permanecían parqueados en una base militar de Uribia. Además, de los supuestos sobrecostos en la compra de los vehículos.

Este mismo miércoles más temprano, el director de la entidad había anunciado durante su primer debate de control político que los carrotanques seguirán parqueados pues no cuentan con las pólizas correspondientes para que puedan ser utilizados.

Renglón seguido, Carrillo pidió disculpas en nombre de la entidad a las comunidades de La Guajira por haberles fallado en la promesa de llevarles agua potable desde hace meses.

“Mi obligación es adelantar la misionalidad de la entidad, y eso quiere decir que los recursos se destinarán a las comunidades que más lo necesitan y no a los políticos”, expresó el funcionario.

También indicó que “no se trata de 40 carrotanques, sino de 80 vehículos que se contrataron para el suministro de agua potable para La Guajira”. Detalló que estos fueron adquiridos mediante dos órdenes de proveeduría: 40 carrotanques de tipo doble troque y 40 sencillos.

