Capturado en Barrancabermeja presunto asesino de estudiante de 15 años

Cabe la pena recordar, que el hecho se presentó el pasado 24 de febrero al norte de la capital santandereana, cuando el responsable del crimen asesinó de tres puñaladas a Nickol Valentina por robarle el celular.

De acuerdo con el coronel José Jaramillo, comandante de la Policía de Bucaramanga, el delincuente habría aprovechado el momento en que tres estudiantes se separan en el túnel del Mesón de los Búcaros, para atacar a una de las menores.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó "que dolorosa noticia la muerte de Nickol Valentina; quien ayer un desgraciado delincuente asesinó en Bucaramanga. No paramos de buscarlo con la @PoliciaBmanga y aumentamos recompensa hasta $50 millones para quien dé información. Tendrá que pagar por el dolor que está causando. Toda mi solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Nickol. Que Dios la tenga en su santa gloria. Me parte el alma esta situación. No descansaremos hasta encontrar al asesino. La vida es sagrada".