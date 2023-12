Leyva asegura que no conciliará con Thomas Greg: “Asumo la responsabilidad”

“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad (...) Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, indicó el funcionario en entrevista con la revista ‘Semana’.

Leyva se refirió a los funcionarios de la Cancillería que le han llevado la contraria recomendado públicamente la conciliación con Thomas Greg. El canciller dijo que aunque conozca sus sugerencias, no las acepta porque la decisión ya está tomada.

“Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”, aseveró.