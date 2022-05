Encapuchados intentan retener al rector de la UIS en Bucaramanga

Así las cosas, los asistentes rechazaron lo que sucedía y, como se registró en otro video, estos tuvieron que ir a sacar a los encapuchados.



El extraño suceso se alargó por varios minutos, pero después la ceremonia continuó.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Santander se vio en la obligación de convocar un consejo extraordinario de seguridad.

"Lo que acaba de ocurrir en la UIS es contrario a lo que representa la Universidad. Toda mi solidaridad con Hernán Porras, graduandos y familiares por este hecho que raya con lo delincuencial. Como presidente del Consejo Superior convoco a Consejo Extraordinario", afirmó el dirigente departamental.

Al respecto el candidato presidencial por el Equipo Colombia, Federico Gutiérrez rechazó este hecho y a través de sus redes sociales trinó: "las universidades son espacios para las ideas, no para la violencia. Rechazo el hecho cobarde en la U de Santander: encapuchados causando miedo en una ceremonia de grado. Por Dios, qué nos pasa cómo sociedad? Dónde están los valores? No más violencia, no nos impondrán el miedo".