Arremetida de los grupos criminales contra funcionarios públicos en el país

“Ellos, a pesar de que me estrello, siguen disparando. Abro la puerta y les suplico que no disparen más porque llevo una niña. Y uno de los hombres me baja, me tira hacia el costado, empiezan a golpearme, acciona su arma y, gracias a Dios, creo que no tenía munición en su proveedor. (...) Que sean serios y cumplan realmente lo que se está pactando; nosotros, la población civil, nada tenemos que ver en este conflicto, por supuesto que nos saquen de este conflicto”, señaló Naranjo a Noticias Caracol.

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, solicitó hacer explicita la prohibición del secuestro extorsivo en cese al fuego bilateral con el ELN.

“Seguimos preocupados por la capacidad limitada del mando del ELN para mantener el alto al fuego y lamentamos que haya violencia entre actores en diferentes regiones y que haya limitado el impacto humanitario del alto al fuego. Seguimos muy de cerca los contactos entre el Gobierno y las Farc EP, entendemos que va a haber una nueva ronda de conversaciones este mes, vamos a seguir observando y pidiendo esfuerzos antes de considerar una posible ampliación del mandato de la misión para incluir el seguimiento del alto al fuego entre las Farc EP y el Gobierno de Colombia”, dijo por su parte la representante de Estados Unidos.