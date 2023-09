Si tuviéramos buena regulación no estaríamos bajo ataque: asesor presidencial

"Es evidente que el modelo de gobernanza actual del ecosistema digital en el país no es el más eficiente ni el más práctico, existe mucha regulación que no tiene la fuerza de implementación necesaria o, si no, no estaríamos en estas circunstancias. Es más, podríamos decir que no necesitaríamos agencia", indicó el asesor del Ejecutivo.

Realmente, agrega, el camino a seguir es "reconocer que somos frágiles y que existen muchas oportunidades de mejora, pero dichas oportunidades deben ser gestionadas por una instancia del más alto nivel, es decir que tenga la autoridad en el tema, que asesore al Gobierno en cuanto a las decisiones estratégicas que debe tomar como país, que articule y dirija la estrategia de seguridad digital con el fin de garantizar la soberanía digital que tanto extrañamos".

También se deben, comenta, mejorar las capacidades que deben tener las entidades del Estado y ayudar a mejorar las del sector privado, así como mejorar las competencias de los funcionarios públicos, de los equipos de seguridad, sensibilizar al ciudadano y claramente generar esa dinámica de entrenamientos capacitaciones y demás de manera constante para que con el tiempo las mejores prácticas en seguridad digital hagan parte de todos los ciudadanos.

"Dicha instancia debe organizar los actores del ecosistema de seguridad digital de manera que constantemente la cooperación y la articulación permitan responder rápidamente ante cualquier incidente o amenaza a la soberanía", sostiene Mancipe.