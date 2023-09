Gobierno demandará a IFX Networks por no cumplir estándares de ciberseguridad

Para Lizcano la respuesta de la firma que opera en 17 países del mundo "no ha sido suficiente y, además, ha sido lenta. (...) A mí me parece que la empresa no solo fue negligente en dar las garantías que tenía que haber dado, sino que la información que ha entregado al Gobierno no es suficiente para poder resolver el problema. Ha habido una especie de opacidad y lentitud también con resolver el problema, de ahí la decisión que he tomado como ministro de que sí hay que entablar acciones legales por el daño que se le está causando a Colombia”.