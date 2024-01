La reacción de mis escoltas evitó que me asesinaran: alcalde de Tumaco

No obstante, precisó que pese a estar asustado no está dispuesto a ceder ante las intimidaciones y no renunciará a su cargo como máximo representante del municipio nariñense. “He tenido muchas amenazas y estoy aterrado porque hemos apoyado el proceso de paz. No sé por qué me quieren matar”, indicó.

Acto seguido, el mandatario anunció que, tras el más reciente atentado, tomará “medidas extremas” con las cuales buscará salvaguardar su integridad y garantizar igualmente la seguridad del municipio de Tumaco, al tiempo que continúa con el proyecto de paz que tiene en mente.