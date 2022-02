Conmoción: asesinan a estudiante de 15 por robarle el celular en Bucaramanga

De acuerdo con el coronel José Jaramillo, comandante de la Policía de Bucaramanga, el delincuente habría aprovechado el momento en que tres estudiantes se separan en el túnel del Mesón de los Búcaros, para atacar a una de las menores.

El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter y rechazó el hecho. “No puedo describir la impotencia que me deja el fallecimiento de Nickol Valentina, un fatal desenlace para una niña que apenas empezaba a vivir. En cuestión de segundos, unos malditos acabaron con los sueños y el futuro de toda una familia, dejando un dolor y daños irreparables. Su muerte no puede quedar impune, confío en que @PoliciaBmanga dará con el responsable. La seguridad no puede ser una narrativa, debe ser un hecho cierto. Trabajemos en equipo para garantizar la vida, honra y tranquilidad de los santandereanos. ¡Que en paz descanse!”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó "que dolorosa noticia la muerte de Nickol Valentina; quien ayer un desgraciado delincuente asesinó en Bucaramanga. No paramos de buscarlo con la @PoliciaBmanga y aumentamos recompensa hasta $50 millones para quien dé información. Tendrá que pagar por el dolor que está causando. Toda mi solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Nickol. Que Dios la tenga en su santa gloria. Me parte el alma esta situación. No descansaremos hasta encontrar al asesino. La vida es sagrada".