Asedio a la Corte Suprema aumenta la agitación política en el país

"Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país", afirmó el mandatario en X.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que ante el fracaso del diálogo para desalojar a los manifestantes, "se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados".