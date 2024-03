Arquero de Pasto habría agredido a periodista en medio de rueda de prensa

La pregunta que hizo enojar al técnico René Rosero fue: "Hemos visto al frente del equipo muchos directores técnicos y uno podría decir que el verso no cambia, qué es lo que seduce a ustedes como profesores precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre es prácticamente lo mismo, no pasa nada importante con el respeto que se merecen todos", dijo Jorge Eliécer López.

Ante esto, Rosero respondió con notable molestia: "Me parece que eres un irrespetuoso porque no valoras el trabajo que nosotros hacemos día a día desde nuestro staff técnico, directivos y sobre todo tienes que demostrar más respeto por nuestra hinchada. Es tu problema y tu opinión si crees que no pasa nada con nosotros, con nosotros pasa todo, venimos no hace mucho de dos clasificaciones seguidas a los cuadrangulares, estuvimos peleando final muy cerca aquí en Medellín que lastimosamente se nos escapó".

La intervención del periodista le indignó tanto que el entrenador René Rosero lo invitó a abandonar la rueda de prensa.