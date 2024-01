Víctimas de Palacio de Justicia celebran retiro de medallas a Arias Cabrales

A su vez, Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, víctima del Palacio, exigió: “Esperemos que esto sea un sacudón para que nos cuente la verdad, porque fue tan cínico ante la JEP al negar y desconocer los hechos. Sin embargo, a estos personajes no los mueve nada, ni nadie. Nada es suficiente mientras no nos cuenten la verdad y mientras no aparezcan los cinco que nos hacen falta y el resto de los cuerpos que nos entregaron parcialmente, con el común denominador de muerte por causa no determinada, cuando está comprobado que fueron los militares que lo sacaron, los retuvieron, los torturaron, los asesinaron y los desaparecieron. Exigimos del Estado colombiano verdad y justicia”.

YPilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán Fuentes, señaló: “Aunque tarde, esta acción es un ejemplo y un llamado de atención para todos los militares y agentes del Estado que han cometido crímenes de Estado, especialmente para Arias Cabrales que ha sido tan ofensivo con los familiares de las víctimas y negado la verdad. Lo mínimo que merece por sus acciones es que le retiren los honores que obtuvo por supuestamente ser un héroe de la patria, cuando realmente es un genocida”.