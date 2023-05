“Es inaceptable insinuar ideas de golpe de Estado en Colombia”: Andi

“Por lo tanto y frente a los hechos mencionados, con información obtenida en fuentes abiertas, la FGN dispuso abrir una noticia criminal, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y su Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en orden a determinar la posible configuración de conductas constitutivas de delito, a la luz del Código Penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos”, aseguró el ente acusador en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que Marulanda se retractó y aseguró que no hablaba Petro, al señalar que fue elegido en un proceso democrático. “No, yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

Y agrego, “Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se defenestró al presidente peruano Pedro Castillo. Tiene toda la legalidad del caso, es legítimo y perfectamente plausible el hecho de que sea presidente”.